فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الاتحاد والفتح في كأس ملك السعودية “خادم الحرمين الشريفين”

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة الاتحاد والفتح، في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 16-3-2021 في ربع نهائي بطولة كأس ملك السعودية “خادم الحرمين الشريفين”، والتي استضافها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

تأهل فريق الفتح الى الدور نصف النهائي من كأس ملك السعودية بعد ان حقق فوزاً صعباً أمام مضيفه الاتحاد بنتيجة 2-1، بعد مباراة ماراثونية ذهبت الى الاوقات الأضافية.

وانتهي الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل السلبي بدون اهداف، وألتجأ الفريقان الى الوقت الاضافي، وفى الدقيقة 113 افتتح التسجيل للفتح اللاعب “مراد باتنا”، قبل أن يُضيف اللاعب “محمد مجرشي” الهدف الثاني للفتحاوية بالدقيقة 118.

وقبل انطلاق صافرة نهاية اللقاء سجل اللاعب المصري “أحمد حجازي” هدف تقليص الفارق للاتحاد، وبعدها مباشرة أطلق حكم المباراة صافرة النهاية.

دخل اتحاد جدة هذه المباراة منتشيًا بثلاث انتصارات متتالية في الدوري السعودي للمحترفين أمام أندية القادسية (4/1) والوحدة (2/4) والشباب (1/2)، ليعزز من وضعيته في مقدمة جدول ترتيب المسابقة.

أما الفتح فدخل مباراة اليوم بآمال البناء على الفوز الثمين الذي انتزعه من ملعب فريق الباطن في الجولة الماضية من الدوري السعودي يوم 10 مارس الجاري، إذ مُني بثلاث خسائر متتالية في المسابقة أمام أندية الاتفاق (3/2) والهلال (5/2) وأبها (1/2).

لكن المهمة لن تكون بتلك السهولة بسبب النتائج السلبية لفريق الفتح أمام اتحاد جدة الذي يعيش منحنى تصاعدي منذ بداية النصف الثاني من الموسم سواء على مستوى النتائج أو الأداء.