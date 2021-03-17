شاهد فيديو هدف دي بروينه في مباراة مانشستر سيتي ومونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا، بمباراة إياب دور الـ 16، والتي أقيمت ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021 على ملعب بوشكاش آرينا في بودابيست عاصمة المجر.

سجل النجم الدولي البلجيكي “كيفين دي بروينه” من تصويبة صاروخية بالقدم اليسرى، أطلقها من مسافة 19 ياردة تقريبًا، لتضرب العارضة الأفقية وتعانق الشباك بشكل رائع وجميل، لتعلن تقدم مان سيتي بالهدف الأول في الدقيقة 12.

وتسلم كيفين دي بروينه تمريرة من رياض محرز على الجهة اليمنى من منتصف ملعب فريق مونشنجلادباخ، ثم مَهد لنفسه ووجه التسديدة على أقصى يمين حارس المرمى زومير الذي ارتمى عليها دون جدوى.

https://twitter.com/khaleid43/status/1371919348336623616

ويعود كيفين دي بروينه للمشاركة في تشكيلة مانشستر سيتي الاساسية بعدما غاب عن مباراة فولهام التي أقيمت يوم 13 مارس الجاري وانتهت بفوز عريض للسيتي بثلاثة أهداف دون رد في الدوري الانجليزي الممتاز.

ولم يسجل كيفين دي بروينه أي هدف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث شارك في ثلاث مباريات بمباراة اليوم، وذلك بسبب تعرضه للإصابة خلال دور المجموعات.