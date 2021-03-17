شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي السابق: محمود علاء سينتقل إلى أهلي جدة.. والونش في بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمرو الحديدي، نجم النادي الأهلي السابق، أن بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يتفاوضون مع بعض الأندية للانتقال لها في الموسم المقبل.

وقال عمرو الحديدي، خلال أحد البرامج التليفزيونية: «لدي معلومات مؤكدة أن محمود علاء، مدافع الزمالك سينتقل لأهلي جدة في الموسم المقبل، ومحمود الونش سوف ينتقل لنادي بيراميدز».

وأضاف أن «المغربي أشرف بن شرقي، سوف ينتقل لأحد أندية الدوري الإماراتي في الموسم المقبل»، مضيفا :«التونسي فرجاني ساسي، لدين عرض من نادي الدحيل القطري وعرض أخر من أحد الأندية التركية».