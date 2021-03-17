شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي السابق: محمود علاء سينتقل إلى أهلي جدة.. والونش في بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمرو الحديدي، نجم النادي الأهلي السابق، أن بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يتفاوضون مع بعض الأندية للانتقال لها في الموسم المقبل.
وقال عمرو الحديدي، خلال أحد البرامج التليفزيونية: «لدي معلومات مؤكدة أن محمود علاء، مدافع الزمالك سينتقل لأهلي جدة في الموسم المقبل، ومحمود الونش سوف ينتقل لنادي بيراميدز».
وأضاف أن «المغربي أشرف بن شرقي، سوف ينتقل لأحد أندية الدوري الإماراتي في الموسم المقبل»، مضيفا :«التونسي فرجاني ساسي، لدين عرض من نادي الدحيل القطري وعرض أخر من أحد الأندية التركية».
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