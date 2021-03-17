شكرا لقرائتكم خبر عن رضا سيكا يفتح النار ضد حسني عبد ربه: «قيصر على نفسه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح رضا سيكا، نجم الإسماعيلي السابق، النار على حسني عبدربه، لاعب الدراويش الأسبق، مؤكدًا أنه لم يساعد النادي الإسماعيلي.

وقال رضا سيكا، في مداخلة تليفزيونية، إن «حسني عبدربه لم يقف بجنب النادي الإسماعيلي خلال مشواره الكروي»، مضيفًا أن «عبدربه، ترك الإسماعيلي ليه وهو بيغرق».

وذكر أن «حسني عبدربه ليس محبوبًا من لاعبي الإسماعيلي، وكان سببًا في رحيل ميدو من تدريب الفريق، على الرغم من النتائج الجيدة التي كان يحققها الفريق في مسابقة الدوري في ذلك الوقت».

وأوضح أن «حسني عبدربه، قيصر على نفسه، أنا تاريخي كبير في النادي الإسماعيلي»، مشيرًا إلى أن «البطانة اللي حول المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادي، هي سبب المشاكل التي يمر بها النادي هذا الموسم».