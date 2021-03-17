شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبد اللطيف لتليفزيون الخليج 365: الزمالك ينقصه دكة بدلاء قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك الأسبق، أن فريق القلعة البيضاء الحالي قوى فعلا ولكن مشكلته في افتقاد البدلاء الأكفاء على نفس مستوى الأساسيين، وهذا ظهر بقوة في لقاء الترجى مساء الثلاثاء، الذى جمعهما ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، على استاد القاهرة، وانتهى بفوز الترجي بهدف حمدو الهوني.

وكشف مهاجم الزمالك الأسبق، في تصريحات للاستوديو التحليلى بتليفزيون الخليج 365، الذى يقدمه عمر الأيوبى، أن فريق الزمالك الحالي لا يوجد فيه بدلاء يستطيعون تحقيق الفارق مثل النادى الأهلى.

وأضاف وليد صلاح عبد اللطيف أن أسامة نبيه المدرب العام في جهاز كارتيرون يستحق تولى المهمة كرجل أول، فهو يمتلك إمكانيات تدريبية تجعله الأفضل للزمالك من كارتيرون وباتشيكو من وجهة نظره.

وطالب مهاجم الزمالك الأسبق بتعيين مدير كرة للفريق الأبيض تكون شخصية قوية ويستطيع السيطرة على اللاعبين، ولا يجوز ما حدث بين جنش وأبو جبل أن لاعب يرفض الجلوس على الدكة وهو أمر مرفوض تماما.

وقال مهاجم منتخب مصر والزمالك الأسبق: "خسارة الثلاثاء يتحمل مسئوليتها أولا الفرنسي كارتيرون المدير الفني والذى لعب بطريقة لعب غريبة تعتمد على التأمين الدفاعى، وكان من المفترض أن يهاجم من وسط الملعب، وهو الأمر الذى نجح فين معين شعبانى المدير الفني للترجى، وظهروا أفضل هجوميا منذ بداية اللقاء وتحقق لهم ما أرادوا".