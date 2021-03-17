شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبد اللطيف لتليفزيون الخليج 365: طريقة زيزو "مفهومة" للرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك الأسبق، انتقادات للاعبى الزمالك بعد الخسارة من الترجى في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتى أقيمت على استاد القاهرة، وانتهت بفوز الترجي بهدف حمدو الهوني، مؤكدا أنهم فقدوا الشعور بتحمل المسئولية ويجب أن تكون هناك وقفة معهم.

وطلب مهاجم الزمالك الأسبق، في تصريحات للاستوديو التحليلى بتليفزيون الخليج 365، الذى يقدمه عمر الأيوبى، من اللاعبين بالزمالك تقديم مستوى يناسب مقابل تعاقداتهم.

وأضاف وليد صلاح عبد اللطيف: "ما يفعله أحمد سيد زيزو من مستوى هزيل يعد بمثابة سيناريو للهروب والرحيل من الزمالك، وبالبلدى عايز يزهق الناس والجماهير تطالب برحيله وهو ما يريده ليرحل للنادى الذى يفاوضه سواء خارجيا أو داخليا".

وتعرض فريق الزمالك للخسارة الأولى في تاريخه أمام الترجي التونسي باستاد القاهرة، فى المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتعد خسارة الليلة هى الأولى فى تاريخ الزمالك أمام الترجي بالقاهرة، حيث لم يسبق وفاز بطل تونس على الزمالك نهائيا في مصر، وسبق والتقى الفريقان في 5 مباريات بالقاهرة قبل مباراة الثلاثاء، شهدت فوز الزمالك في 3 مواجهات والتعادل في مباراتين قبل تلقى الأبيض الخسارة الأولى الثلاثاء.