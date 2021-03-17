شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبداللطيف لتليفزيون الخليج 365: شعبانى تفوق على كارتيرون.. ومصدوم من مشاركة عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك الأسبق، ان الترجى كان الأفضل من كل الوجوه وتفوق بشكل واضح على الزمالك الذى كان خارج الخدمة، ولاعبوه بعيدون عن تركيزهم في المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتى أقيمت على استاد القاهرة، وانتهت بفوز الترجي بهدف حمدو الهوني.

وقال مهاجم منتخب مصر والزمالك الأسبق، في تصريحات للاستوديو التحليلى بتليفزيون الخليج 365، الذى يقدمه عمر الأيوبى: "خسارة الثلاثاء يتحمل مسئوليتها أولا الفرنسي كارتيرون المدير الفني والذى لعب بطريقة لعب غريبة تعتمد على التأمين الدفاعى، وكان من المفترض أن يهاجم من وسط الملعب، وهو الأمر الذى نجح فين معين شعبانى المدير الفني للترجى، وظهروا أفضل هجوميا منذ بداية اللقاء وتحقق لهم ما أرادوا".

وأبدى وليد صلاح دهشته من التغييرات التي قام بها كارتيرون خاصة عندما دفع بإمام عاشور في مركز الظهير الأيمن فور نزوله بديلا في بداية الشوط الثانى، وهو مركز لا يجيد اللعب فيه.

خسارة الزمالك أمام الترجي أزمت موقف الفارس الأبيض، بالمجموعة بعدما أصبح الترتيب كالتالى:

الترجي التونسي في الصدارة برصيد 10 نقاط.

مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

الزمالك في المركز الثالث برصيد 2 نقطة.

تونجيث في المركز الرابع برصيد 1 نقطة.