شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل بعد «صفر الترجي»: باب الزمالك «يفوّت جمل» اللي مش عاجبه يمشي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد الخسارة من الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مدحت العدل إن «أي لاعب مش عايز نادي الزمالك يتفضل يمشي الباب يفوت جمل».

وكان الزمالك تعرض للخسارة أمام الترجي التونسي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.

وقال مدحت العدل، في مداخلة تليفزيونية إن «لاعبي الزمالك يتحملون في المقام الأول مسؤولية الخسارة من الترجي التونسي، حيث لم تكن هناك أي روح من اللاعبين».

وأضاف :«حزين للغاية من أداء لاعبي الزمالك، وشعرت منهم بالتخاذل في مباراة الترجي»، مضيفًا :«مش ده مستوى أشرف بن شرقي، وفرجاني ساسي وزيرى، كل اللاعبين قدموا مستوى سيئ للغاية».

وتابع :«مش ده مستوى لاعبي الزمالك اللي السنة الماضية، فاز ببطولتي السوبر الافريقي والمحلي بنفس هؤلاء»، مضيفا :«اللي مش عاوز يستمر في الزمالك يمشي، النادي هو اللي عملهم، هو كان في حد يعرف فرجاني ساسي».