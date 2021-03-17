شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل: شعرت بتخاذل جميع لاعبي الزمالك أمام الترجي التونسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد الخسارة من الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال افريقيا.

كان الزمالك تعرض للخسارة أمام الترجي التونسي، بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.

وقال مدحت العدل، في مداخلة تليفزيونية، إن «لاعبي الزمالم يتحملون في المقام الأول مسؤولية الخسارة من الترجي التونسي، حيث لم تكن هناك أي روح من اللاعبين».

وأضاف: «حزين للغاية من أداء لاعبي الزمالك، وشعرت منهم بالتخاذل في مباراة الترجي»، مضيفًا :«مش ده مستوى أشرف بن شرقي، وفرجاني ساسي وزيرى، كل اللاعبين قدموا مستوى سيئ للغاية».

وتابع :«مش ده مستوى لاعبي الزمالك اللي السنة الماضية، فاز ببطولتي السوبر الافريقي والمحلي بنفس هؤلاء»، مضيفا :«اللي مش عاوز يستمر في الزمالك يمشي، النادي هو اللي عملهم، هو كان في حد يعرف فرجاني ساسي».