شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صفر الترجي .. اتجاه للإطاحة بلجنة الزمالك وتعيين مجلس مؤقت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مسؤول داخل وزارة الشباب والرياضة أن هناك تحركات مكثفة داخل الوزارة للتدخل بقرار إداري فوري سريع لتصحيح مسار نادي الزمالك وفريق الكرة الأول، وذلك في أعقاب الخسارة الليلة أمام فريق الترجي التونسي باستاد القاهرة الدولي.

وقال المصدر في تصريحات لـ «المصري اليوم»، إن الدولة المصرية لن تسمح بانهيار نادي الزمالك بهذا الشكل وستتدخل بمنتهى القوة لدرجة قد تصل للإطاحة بعىد من أعضاء اللجنة الثلاثية برئاسة عماد عبدالعزيز وهشام إبراهيم.

وأكد المصدر أن المسوولين عن المنظومة الرياضية استقروا على ضرورة التدخل بتغيير هذه اللجنة بعدما فشلوا في تصحيح المسار.

وقال المصدر إن الاتجاه قد يكون بتشكيل مجلس إدارة معين لإدارة النادي، وقد يكون للدكتور كمال درويش، رئيس النادي السابق، دور في رئاسة المجلس المؤقت.