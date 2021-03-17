شكرا لقرائتكم خبر عن عفت نصار: الزملكاوية «أقلية» في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب عفت نصار، نجم نادي الزمالك الأسبق، استياءه الشديد، بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال افريقيا.

وكان الزمالك تعرض للخسارة أمام الترجي التونسي، بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.

وقال عفت نصار، في مداخلة تليفزيونية: «أول مرة أشعر أننا أقلية، على الرغم من جماهير نادي الزمالك الكبيرة»، مضيفًا: «ما حدث في الفترة الماضية، كان دمار للنادي، المسئولين بتعملوا مع الزمالك كأنه نادي صغير».

وأوضح أن «أشرف قاسم، المشرف العام السابق على فريق الكرة، مدرب مميز ولكنه لا يصلح لأي منصب إداري، ونفس الأمر بالنسبة لعبدالحليم على، مدير الكرة السابق».

وذكر أنه «يجب أن يتولى أي منصب إداري داخل الزمالك، يكون شخصية قوية وقريب من اللاعبين».