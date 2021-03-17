شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد بعد هزيمة الزمالك من الترجي : رحيل مجلس مرتضى أكبر خطأ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى محمد عبد الواحد، نجم نادي الزمالك الأسبق، استياءه الشديد، بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال افريقيا.

وكان الزمالك تعرض للخسارة أمام الترجي التونسي، بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.

وقال محمد عبد الواحد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"الزمالك يمر بأزمة إدارية كبيرة، ولا أعلم إذا كانت مقصودة أم لا".

وأضاف :"ما حدث مع مجلس المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، أكبر خطأ، الأندية كلها مليانة مخالفات، ولم تحل مجالس إدارتها".

وتابع:"ده مجلس منتخب شرعي، حقه يكمل مدته، جمهور الزمالك غاضب لما حدث مع النادي الأبيض".