شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد بعد هزيمة الزمالك من الترجي : رحيل مجلس مرتضى أكبر خطأ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى محمد عبد الواحد، نجم نادي الزمالك الأسبق، استياءه الشديد، بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال افريقيا.
وكان الزمالك تعرض للخسارة أمام الترجي التونسي، بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.
وقال محمد عبد الواحد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"الزمالك يمر بأزمة إدارية كبيرة، ولا أعلم إذا كانت مقصودة أم لا".
وأضاف :"ما حدث مع مجلس المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، أكبر خطأ، الأندية كلها مليانة مخالفات، ولم تحل مجالس إدارتها".
وتابع:"ده مجلس منتخب شرعي، حقه يكمل مدته، جمهور الزمالك غاضب لما حدث مع النادي الأبيض".
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