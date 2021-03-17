شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: لست مقتنعا بتصريحات كارتيرون بعد خسارة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد الاعلامي أحمد شوبير، تصريحات الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك.

وقال شوبير خلال تصريحات تليفزيونية:«لست مقتنعاً بتصريحات كارتيرون في المؤتمر الصحفي الذي أعقب خسارة الزمالك أمام الترجي وحديثه عن ضعف في النواحي الفنية والبدنية للاعبين».

وأضاف:«الجميع يشهد أن الزمالك يمتلك لاعبين مميزين ويقدم عروض جيدة حتى ولو كانت النتائج غير مثالية».

وأكمل:«كارتيرون أصر على خوض المباراة وقيادة الزمالك ولكني غير مقتنع بتبريراته والفريق يملك خامات طيبة للغاية سواء فنياً أو بدنياً».

وأنهى تصريحاته:«ربما أتفق مع الفرنسي في الشق النفسي وتأثر اللاعبين معنوياً في الفترة الماضية».

وخسر الزمالك امام الترجي التونسي بهدف دون رد، على يد الترجي التونسي بالقاهرة في الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا في الاختبار الأول لكايترون بولايته الثانية.