شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: كارتيرون يتحمل مسئولية هزيمة الزمالك من الترجي.. وفوز الأهلي مستحق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ضياء السيد، مدرب المنتخب السابق، إن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، يتحمل مسئولية هزيمة فريقه امام الترجي التونسي.

وأضاف ضياء السيد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد» إن إدارة الزمالك أخطأت في إقالة باتشيكو وإعادة كارتيرون الذي رحل عن الزمالك في ظروف صعبة، مشددا:«عودته مرة أخرى للزمالك غير لائقة».

ويؤمن ضياء السيد، بحظوظ الزمالك في التأهل للمرحلة المقبلة من البطولة، رغم صعوبة موقفه، مطالبا اللاعبين بعدم الاستسلام أو اليأس والقتال حتى اللحظات الأخيرة.

واضاف ضياء السيد، مدرب المنتخب السابق، إن الأهلي حقق فوزًا مستحقًا على فيتاكلوب بالمباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء بدوري الأبطال.

وأكد ضياء السيد ،الأهلي تعامل جيدا مع الأمور بعد فقدانه للنقاط في بطولة إفريقيا، وموسيماني أدار لقاء فيتاكلوب ببراعة كبيرة«.

وتابع :«موسيماني هو رجل مباراة اليوم، وأناشد منتقديه بالهدوء والتروي، ودعمه خلال الفترة المقبلة وعدم محاسبته بالقطعة».