شكرا لقرائتكم خبر عن كريم العراقي يكشف تفاصيل تمديد عقده مع المصري البورسعيدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب كريم العراقي، لاعب المصري البورسعيدي، عن سعادته بتمديد تعاقده مع الفريق لمدة موسمين بعد فترة من المفاوضات بين الطرفين.

وقال كريم العراقي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «كان هناك سوء تفاهم في التفاوض بيني وبين إدارة المصري حول تجديد عقدي، ولكني في النهاية وقعت على بياض».

وأضاف أنه «اتفق مع إدارة المصري، على كافة تفاصيل التعاقد، وترك القيمة المالية ليحددها مجلس الإدارة، ولايوجد شروط جزائية في عقده».

وقال إن «نقطة الخلاف مع إدارة النادي، حول رغبتي في الاحتراف، فأنا لدي حلم وأسعى لتحقيقه والإدارة وعدتني بذلك في حال وصول عرضا مناسبا».