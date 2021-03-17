شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل المشادة بين أعضاء لجنة الزمالك بعد الخسارة أمام الترجي : «مشينا باتشيكو ليه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حمدي النقاز لاعب الترجي التونسي، إن فريقه حقق فوزا مستحقا أمام الزمالك، خلال المباراة التي أقيمت في منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف حمدي النقاز، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد» إن الترجي واجه فريقا محترما له باع كبير في إفريقيا، ولكنه استطاع التعامل مع اللقاء جيدا وعرف كيف يلعب على نقاط ضعفه.

وأكمل:«الترجي قدم مباراة فنية وبدنية عالية، فهو يخوض كل مباراة على المكسب، ويتبقى لنا مبارتين أمام تونجيث والمولودية سنسعى للفوز بهما».

وقال الإعلامي هاني حتحوت، إن أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز، دخلت في مشادة كلامية، عقب هزيمة الفريق أمام الترجي التونسي.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن مراسل البرنامج، شاهد أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، دخلوا في نقاش حاد عقب الهزيمة من الترجي، وتبادلوا الاتهامات حول المسؤول عن جلب باتريس كارتيرون بدلا من جايمي باتشيكو.

وأكد هاني حتحوت، إن عدد من أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، حاولوا التنصل من قرار جلب كارتيرون في التوقيت الحالي.