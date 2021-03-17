شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الزمالك تهاجم زيزو.. وعبدالشافي يدخل في نوبة بكاء عقب ‏الخسارة أمام الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل محمد عبدالشافي، الظهير الأيسر لفريق الكرة بنادي الزمالك في نوبة بكاء عقب خسارة الفريق أمام الترجي التونسي، بهدف نظيف، بملعب القاهرة الدولي، بمنافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.

وظهر عبدالشافي متأثراً بخسارة الزمالك وتأزم موقف الفريق في مشواره بمرحلة المجموعات من دوري الأبطال في النسخة الجارية.

وهاجمت الجماهير القليلة التي حضرت المباراة لاعبي الزمالك بعد الخسارة على يد الترجي، ونال أحمد سيد زيزو، جناح الفريق نصيب الأسد من الهجوم.

وبات الزمالك مطالباً بالفوز في مباراتي المولودية وتونجيث مع فوز الترجي في الجولة الأخيرة على بطل الجزائر من أجل التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.