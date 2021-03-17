شكرا لقرائتكم خبر عن مان سيتي ومونشنجلادباخ في التشامبيونزليج.. السماوي يتأهل إلى ربع النهائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لحق مانشستر سيتي بركب المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه 2-0 على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ، على ملعب بوشكاش أرينا، اليوم الثلاثاء، في إياب دور الـ 16.

وكان الفريق الإنجليزي قد فاز ذهابا على بوروسيا مونشنجلادباخ بنفس النتيجة. سجل ثنائية مانشستر سيتي، كيفين دي بروين وإلكاي جوندوجان في الدقيقتين 12 و18.

الريال يتخطى أتالانتا دون عناء إلى ربع نهائي التشامبيونزليج

تأهل ريال مدريد للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، عقب تغلبه على أتالانتا، بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في إياب منافسات دور الـ16.

أحرز أهداف ريال مدريد كل من كريم بنزيما بالدقيقة (34)، وسيرجيو راموس من ركلة جزاء (60)، وماركو أسينسيو (85)، فيما أحرز لويس مورييل هدف أتالانتا الوحيد (83).

وكان الميرينجي قد فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت في إيطاليا بنتيجة (1-0)، ليتأهل الريال للدور المقبل بفوزه بنتيجة (4-1) في مجموع المباراتين.