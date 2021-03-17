شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: حمدي النقاز «نصاب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى محمد صديق، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، هو نقطة ضعف الفريق التونسي خلال مواجهة الزمالك.

ويلتقي الزمالك مع الترجي التونسي مساء الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري افريقيا.

وقال محمد صديق، خلال برنامج "ستاد المصري اليوم" الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز :"حمد النقاز (نصاب) في الكورة، بيضحك على الجمهور، فهو يرفع كرة عرضية واحدة طول المباراة، ولا يجيد التغطية العكسية واللعب بضربات الرأس"، مؤكدًا أنه نقطة ضعف في الفريق التونسي".

وأَضاف :"معين الشعباني، المدير الفني للترجي التونسي، أصبح لا يعتمد على اللعب على الأطراف أو الكرات الطولية، بل يعتمد على الهجمات المرتدة"، مضيفًا :"الفريق التونسي لديه بعض العناصر الخبرة على مقاعد البدلاء على رأسهم طه ياسين الخنيسي وأنيس البدري، وأعتقد أنه سيكون لهما دورًا في الشوط الثاني".