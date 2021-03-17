شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب تايكوندو دولي يعلن على السوشيال ميديا بحثه عن راع رسمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن لاعب التايكوندو المصري سيف عيسي والمؤهل لأولمبياد طوكيو 2021، عن بحثه عن راعي رسمي له.

وكتب اللاعب خلال صفحته على الفيسبوك اليوم، مفنداً عدد البطولات التي حصدها، وذكر اللاعب أنه حاصل على عدد من الميدليات العالمية

أبرزها برونزية أولمبياد الشباب، وخمس ميداليات في بطولة الجائزة كبرى العالمية متمثله في ثلاث ميدليات فضية وأثنتان برونزية، بجانب بطولة العالم العسكرية التي حصد فيها على ميدالية برونزية»

وتابع اللاعب أنه حصل في بطولة البحر المتوسط على ميدالية فضية، بجانب برونزية كأس العالم للفرق.

وأضاف الاعب أنه حصل على «5 ميداليات في بطولة افريقيا وغيرهم، بجانب 4 وسام جمهورية من سيادة رئيس الجمهورية والمصنف رقم 1 على العالم عام 2017 ورقم 4 اوليمبي عام 2018 ورقم 7 اوليمبي حاليا».

وتوالت التعليقات على منشور المتعاطفة مع اللاعب مطالبين إياه بالتجنس بجنسية اخرى، وكتب أحد المعلقين: «سافر بره مصر و خود جنسيه اي دوله تانيه هتتقدر جدا»، متابع أخر كتب: «ربنا يكرمك يا بطل وانت شرف لاي راعي»