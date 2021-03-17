شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: زيزو لازم يقعد.. ومفيش لاعب كبير على ناديه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، الأداء الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال مباراة الترجي التونسي.

وكان الزمالك تعرض للخسارة أمام الترجي التونسي، بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.

وقال سمير كمونة، خلال برنامج "ستاد المصري اليوم" الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :"أداء لاعبي الزمالك في مباراة اليوم كان سيئ للغاية"، مؤكدًا :"الفريق الأبيض قدم شوطين دون المستوى".

وأضاف :"الزمالك في المباراة الماضية، ظهر بمستوى أفضل من ذلك، رغم خسارته بثلاثة أهداف مقابل هدف".

وتابع :"احمد سيد زيزو، لازم يقعد، لأنه بعيد عن مستواه الفني، مفيش لاعب كبير على ناديه، كلنا رآينا الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، يستبعد حسين الشحات، من التشكيل الأساسي، في المباريات الماضية، لابتعاده عن مستواه".



يذكر ان الترجي يحتل صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط والزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين وتونجيت السنغالي في المركز الأخير، برصيد نقطة واحدة.