شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: انتصار الترجي على الزمالك مستحق و"الإدارة البيضاء ارتكبت كل ‏الأخطاء"‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، على خسارة الزمالك في مواجهة الترجي التونسي، بمنافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على ملعب القاهرة.

وقال ميدو خلال تصريحات تليفزيونية:" انتصار الترجي كان مستحقاً، وكان من الظلم أن يخرج الزمالك منتصراً في تلك المباراة".

وواصل:" هذه هي النتيجة الطبيعة لأخطاء إدارة الزمالك".

وأكمل:" اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك ارتكبت جميع الأخطاء الممكنة وهذه هي النتيجة".

وأنهى تصريحاته:" رحيل باتشيكو في هذا التوقيت وقيام اللجنة بابرام صفقات دون العودة للجنة الفنية وخبراء الكرة في النادي أضاع الفريق".

وخسر الزمالك أمام الترجي بهدف دون رد وتجمد رصيده عند نقطتين وباتت مهمته صعبة في بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.