شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: حرام ما يحدث في الزمالك.. والقادم أسوأ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى محمد صديق، نجم الأهلي والزمالك السابق، استيائه الشديد، بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الترجي التونسي، في بطولة دوري أبطال افريقيا.



وتعرض الزمالك للخسارة أمام الترجي التونسي، بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.

وقال محمد صديق، خلال برنامج "ستاد المصري اليوم" الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :"لاعبو الزمالك خذلوا جماهير القلعة البيضاء، بعد الأداء المتواضع الذي ظهروا عليه في مباراة الترجي التونسي".

وأضاف :"لم يكن هناك أي روح لدى اللاعبين وإصرار على تحقيق المكسب طوال ال90 دقيقة".

وتابع :"حرام ما يحدث حاليا في نادي الزمالك من الناحية الإدارية، مؤكدًا :"القادم أسوأ للزمالك، أنا عيشت تلك الظروف في وجود لاعبين أفضل من الجيل الحالي".



وواصل :"ما حدث في 2005 بيتكرر أمامي حاليا، الفرق الوحيد، انه لا يوجد حاليًا جمهور في المدرجات، احنا كل شوية كنا بنتشتم من الجمهور".

ويحتل الترجي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط والزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين وتونجيت السنغالي في المركز الأخير، برصيد نقطة واحدة.