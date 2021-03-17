شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون ليس الأول.. 10 مدربين استهلوا مشوارهم مع الزمالك ‏بالخسارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراته أمام نظيره الترجي بهدف دون رد، بملعب القاهرة الدولي، بمنافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا، بالتزامن مع الظهور الأول للمدير الفني باتريس كارتيرون بولايته الثانية داخل القلعة البيضاء.

وعلى مدار الألفية الحالية، استهل 10 مدربين مشوارهم مع الزمالك بالخسارة، وهو ما نستعرضه بالتفصيل في التقرير التالي.

أولاً: الصربي دراجوسلاف

يستهل الصربي دراجوسلاف مشواره مع الزمالك بخسارة مذلة على يد المقاولون العرب بنتيجة (4/2) بلقاء السوبر المصري موسم 2004- 2005، ليسقط في أول اختباراته مع القلعة البيضاء.

ثانياً: الهولندي رود كرول

ويواصل مدربو الزمالك البدايات غير الموفقة في قيادتهم للفريق، ويفتتح الهولندي رود كرول بولايته الفنية الثانية للزمالك، موسم 2007- 2008 بهزيمة على يد الإسماعيلي بهدف دون رد.

ثالثاً: الفرنسي دي كاستال

يوجه فريق غزل المحلة الصدمة الأولى للمدير الفني الجديد للزمالك، ويخسر أصحاب الرداء الأبيض أمامه بالدوري موسم 2008- 2009، في المهمة الرسمية الفنية الأولى للفرنسي دي كاستال.

رابعاً: الألماني راينر هولمان

ويخفق الألماني راينر هولمان في أول اختبار رسمي له مع الزمالك، ويخسر لقاء القمة أمام الأهلي برابطة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2008 بهدفين مقابل هدف، عاجزاً عن تحقيق نتيجة طيبة أمام ناديه السابق الذي قام بتدريبه منتصف التسعينيات.

خامساً: البرازيلي جورفان فييرا

تلقى البرازيلي الهزيمة في مستهل مشواره بقيادة الفنية للزمالك، على يد مازيمبي الكونغولي بهدفين مقابل هدف، برابطة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2012، وهي الهزيمة الأولى في تاريخ المشاركات القارية للنادي الأبيض على ملعبه بخلاف خسائره أمام مواطنه الأهلي.

سادساً: الاسكتلندي ماكليش

ويتعرض الزمالك لخسارة قاسية بثلاثة أهداف مقابل هدف على يد الإنتاج الحربي بمنافسات الدوري العام لموسم 2015-2016، في القيادة الفنية الأولى والاختبار الأول للاسكتلندي أليكس ماكليش.

سابعاً: البرتغالي إيناسيو

استهل البرتغالي أوجستو إينياسو،مشواره في قيادة الزمالك بالخسارة على يد إنبي بهدفين دون رد، في الاختبار الرسمي الأول له، وذلك بمنافسات الجولة الـ 24 لمسابقة الدوري العام في موسم 2016-2017.

ثامناً.. طارق يحيي

وخسر طارق يحيي في مستهل ولايته المؤقتة للزمالك في الاختبار الأول أمام أسوان بهدف دون رد، في لقاء الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الماضي 2019-2020.

تاسعاً.. إيهاب جلال

وقاد ايهاب جلال الزمالك في مباراة القمة أمام الأهلي بعد 48 من وتوليه المهمة في موسم 2017-2018 وخسر بثلاثية نظيفة بملعب القاهرة.

عاشراً.. باتريس كارتيرون

ويخسر كارتيرون في مستهل ولايته الثانية مع الزمالك بهدف دون رد على يد الترجي بملعب القاهرة بمنافسات الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

بقى أن نذكر أن الثنائي حسام حسن ونيلو فينجادا قد استهلوا مشوارهما مع الزمالك بخسارة لقب هو السوبر المصري موسم 2003 -2004 و2014-2015، إلا أن الخسارة جاءت بركلات الترجيح وليس بخسارة فعلية خلال الوقتين الأصلي والإضافي للمواجهتين.