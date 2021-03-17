شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: الزمالك ينقصه قائد في الملعب.. ومحتاج «غربلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يحتاج لقائد في الملعب.

وتعرض الزمالك للخسارة أمام الترجي التونسي، بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.

وقال سمير كمونة، خلال برنامج "ستاد المصري اليوم" الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :"الزمالك يحتاج لقائد في الملعب، يستطيع توجية اللاعبين خلال المباراة"، مضيفًا :"طارق حامد، من الممكن أن يقوم بهذا الدور، ولكنه مش مركز في هذا الأمر".

وأضاف :"يجب ان يكون هناك ثواب وعقاب للاعبين، واللاعب المقصر يتم استبعاده"، مضيفًا :"اللاعبون يجب أن يكون لديهم روح وإصرار على تحقيق المكسب".



وتابع :"في نهاية الموسم لازم يكون غربلة في فريق الزمالك، ويتم التعاقد مع مهاجم سوبر وظهيرين ومدافع سوبر".



الترجي يحتل صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط والزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين وتونجيت السنغالي في المركز الأخير، برصيد نقطة واحدة.