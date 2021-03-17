شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الزمالك تهاجم كارتيرون بعد السقوط أمام الترجي: هذا ذنب باتشكيو (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صبت جماهير الزمالك غضبها على اللاعبين وباتريس كارتيرون عقب الخساة المؤلمة أمام الترجي التونسي بهدف نظيف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري مجموعات بطولة أبطال أفريقيا.

وحملت عدد كبير من جماهير الزمالك على موقع الصفحة الرسمية لنادي الزمالك فيسبوك، المدرب الفرنسي كارتيرون مسؤولية الخسارة، وأكدت أن هذه الخسارة جاءت انتقاما لما فعلته إدارة الزمالك في حق باتشيكو.

محمد فؤاد أحد المشجعين لفريق الزمالك، يقول، عدالة السماء ودا نتيجه الظلم في حق باتشيكو ، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ايده اتمدت في الخراب دا وحسبي الله ونعم الوكيل في كل لاعب.

وقال محمد خاطر، دة ذنب باتشيكو، قمة الاستهتار من اللعيبة مفيش تحمل مسئولية و الإدارة تتحمل نسبة كبيرة من الفشل، باتشيكو أول الدورى يمشي لية، طيب أصبر عليه ماتش الترجي خصوصا بعد النتيجة العالية اللى حققها اخر مباراة وبعدين خد قرار، ده غير أن مفيش قرارات حاسمة ضد اللعيبة الغير منضبطة سلوكيا و تفكك غرفة اللبس واحد عايز ٩٠ وأنت بتتفاوض معاه و بتشحت علية عشان تجدد لة لازم تحصل غيره و الفرقة تتفكك الزمالك.

وأكد مصطفى الهمص، أقسم بالله هاد كله جزاة الغلبان باتشيكو ، وربنا بيرضاش بالظلم كانوا الزملكاوية مع باتشيكو زعلانين انهم بيوصلوا وبيضيعوا، أهو الفريق مع كارتيرون مابقاش يوصل خالص ، ولا أداء ولا تكتيك ولا حاجة .

ويضيف زياد حاتم، ربنا يحرق دمكو والله فريق مبيلعبش كورة ومفيش روح ولا عندهم دم وفريق ولا بيدافع ولا بيهاجم مع باتشيكو ساعات الدفاع بيبقي مفتوح بس عشان بنهاجم وبنبقي عايزين نكسب مع كارتيرون الحمدلله لا بنهاجم ولا بنعمل حاجة والدفاع بيتفتح عادي دا فريق عايز يصعد وبنلعب ببرود والترجي اللي هو متصدر وبنسبة كبيرة هيصعد عمال يهاجم وبيدافع كويس ربنا ياخدكو والله

مشاهدة مباراة الزمالك و الترجى بث مباشر - صورة أرشيفية

جماهير الزمالك عقب الخسارة أمام الترجى

صورة من تعليقات جماهير الزمالك

صورة من تعليقات جماهير الزمالك

صورة من تعليقات جماهير الزمالك

صورة من تعليقات جماهير الزمالك

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2284644

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا .. الترجي يتصدر و المولودية وصيفاً

عقب خسارة فريق الزمالك أمام الترجي التونسي بهدف دون رد خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر دوري مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا، تغيرت مجموعة الزمالك في البطولة الأفريقية شكلا وموضوعا.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

وجاء في المركز الأول فريق الترجي التونسي برصيد 10 نقاط، وفي المركز الثاني مولودية الجزائر برصيد 8 نقاط بعد فوزه على تونجيث السنغالي في الجزائر، ويأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين، وفريق تونجيث السنغالي أخيرا برصيد نقطة وحيدة.

تشكيل الزمالك الرسمي أمام الترجي اليوم 16/3/2021

وكان باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، أعلن تشكيل الفريق الأبيض الذي يخوض اللقاء الحاسم اليوم عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة أمام الترجي التونسي ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

محمود جنش في حراسة المرمى

الدفاع: محمود علاء- محمود الونش- عبدالله جمعة- أحمد عيد

الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي- يوسف أوباما

الهجوم- أشرف بن شرقي - أسامة فيصل - أحمد سيد زيزو

وكان طاقم التحكيم الكونغولي الذي سيدير مباراة الزمالك والترجي التونسي، وصل إلى ستاد القاهرة وينتظر ان يبدأ طاقم التحكيم في اجراء عملية الإحماء والتسخين استعداداً لقيادة المباراة.

وعين الإتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» طاقم تحكيم بقيادة الحكم الكونغولي جان جاك ندالا ويعاونه كلاً من مواطنه اوليفر كابين سفاري، والاوعندي ديك اوكيلو فضلاً عن الحكم الرابع لويس هاكيز مانا من دولة رواندا، ومعهم المنسق لطاقم التحكيم عصام شعبان من دولة السودان الشقيق.