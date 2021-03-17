شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الغني: فرقة الزمالك معندهاش شخصية البطل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح أحمد عبد الغني، مهاجم حرس الحدود، النار على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بعد خسارة الفريق أمام الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال افريقيا.

وكان الزمالك تعرض للخسارة أمام الترجي التونسي، بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.

وقال أحمد عبد الغني، خلال برنامج "ستاد المصري اليوم" الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :"فرقة الزمالك معندهاش شخصية البطل، ولاعبيه فقيرة فنيًا وفي تفكيرها".

وأضاف :"في لاعبين تشعر أنها أعلى من نادي الزمالك وهى ولا حاجة، اللي عاوز يمشي يمشي، واللي مش قد تيشيرت الزمالك ميلبسهوش".

وواصل :"تيشيرت الزمالك هو اللي عملك، انت كان مين اللي يعرفك، نادي الزمالك هو اللي عملك".



يذكر أن الترجي يحتل صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط والزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين وتونجيت السنغالي في المركز الأخير، برصيد نقطة واحدة.