شكرا لقرائتكم خبر عن غليان في القادسية بسبب الهويش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أبدى عدد كبير من القدساويين استياءهم الشديد من قرارات حكم مباراة القادسية والتعاون محمد الهويش، التي تسببت في خروج فريق القادسية من ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث أثرت تلك القرارات على نتيجة المباراة خصوصا في شوط المباراة الثاني، وطالب بعض القدساويين إدارة النادي برفع مذكرة احتجاج على الأخطاء التحكيمية التي أثرت على سير المباراة، وتسببت في خروج الفريق من كأس الملك.

من جانبه، قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية يوسف المناعي، إن فريقه قدم مباراة مميزة أمام التعاون، وكنا الطرف الأفضل في المباراة وسيطرنا عليها سيطرة تامة.

وأكد المناعي، أن فريقه كان يستحق الفوز والأقرب إلى ذلك من التعاون، ولكن الكرة في نهاية الأمر لا تعرف سوى الأهداف.. فالتعاون استفاد من هجمتين وسجل منهما الفوز وهذا هو الأهم، طوينا صفحة التعاون ونفكر الآن في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.