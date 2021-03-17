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العطوي يجهز النواخذة

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جدة - خالد شويل - كثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليومية على ملعب عبدالله الدبل، تحت إشراف المدرب الوطني خالد العطوي، استعدادا لملاقاة الفيصلي السبت القادم ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير للمحترفين، وركز المدرب العطوي خلال التدريبات على رفع المعدل اللياقي للاعبين والتركيز على الجمل التكتيكية، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية تخللها تدريب الاستحواذ والتحرك بدون كرة، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب، ويسعى العطوي للفوز في مباراة الفيصلي والعودة لسكة الانتصارات من جديد، خصوصاً في ظل المستويات المتذبذبة التي قدمها الفريق الاتفاقي خلال الجولات الماضية.
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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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