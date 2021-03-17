شكرا لقرائتكم خبر عن العطوي يجهز النواخذة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - كثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليومية على ملعب عبدالله الدبل، تحت إشراف المدرب الوطني خالد العطوي، استعدادا لملاقاة الفيصلي السبت القادم ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وركز المدرب العطوي خلال التدريبات على رفع المعدل اللياقي للاعبين والتركيز على الجمل التكتيكية، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية تخللها تدريب الاستحواذ والتحرك بدون كرة، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب، ويسعى العطوي للفوز في مباراة الفيصلي والعودة لسكة الانتصارات من جديد، خصوصاً في ظل المستويات المتذبذبة التي قدمها الفريق الاتفاقي خلال الجولات الماضية.