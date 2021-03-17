شكرا لقرائتكم خبر عن العطوي يجهز النواخذة والان مع التفاصيل

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات