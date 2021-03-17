شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي في ضياع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - لم يكن أكثر الأهلاويين تشاؤما يتوقع المستويات الأخيرة التي ظهر بها الفريق مع بداية جولات الدور الثاني لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ حقق نتائج مخيبة لآمال وتطلعات عشاقه.

الأهلي يتذيل جدول الترتيب

بعد مرور 8 جولات للدور الثاني، جاء فريق الأهلي في ذيل جدول الترتيب، إذ حصد 6 نقاط من أصل 24 نقطة بعد أن فاز في لقاء وتعادل في 3 وخسر 4 لقاءات، ورغم البداية الجيدة للفريق في بداية مشواره بالدور الثاني بالتعادل مع الباطن ومن ثم الانتصار على الوحدة برباعية إلا أنه لم يذق من بعدها طعم الانتصارات في الجولات الست الأخيرة بتعادله مع الاتحاد والعين ومن ثم خسارته في 4 جولات أمام كل من الشباب والفيصلي وضمك والنصر، وبالنظر لنتائج الفريق في الجولات الثماني الأولى من الدوري ومع ذات الفرق التي لعب ضدها الأهلي فإنه تمكن من حصد 16 نقطة، إذ فاز في 5 لقاءات وتعادل في لقاء وخسر لقاءين.

صيام تهديفي لهجوم الأهلي

ظهر العجز الهجومي واضحاً للفريق الأهلاوي، ففي 5 جولات لم يستطع مهاجمو الأهلي من إحراز أكثر من هدف واحد في كل لقاء، إذ سجل هجوم الأهلي 10 أهداف في اللقاءات الـ8 كثاني أضعف خط هجوم، وجاء عمر السومة في مقدمة اللاعبين الذين عجزوا عن قيادة الهجوم الأهلاوي لتحقيق الانتصارات، فقد صام عن التهديف في 6 لقاءات وأحرز هدفين وأضاع ركلة جزاء في لقاءات الدور الثاني، فيما تفوق عبدالرحمن غريب على زملائه بإحرازه 3 أهداف.

إلى أين يسير الأهلي ؟

ويطرح عشاق الفريق الأهلاوي السؤال الأهم وهو إلى أين يسير الفريق، إذ سيخوض 7 جولات حاسمة وقد تكلفه الغياب عن دوري أبطال آسيا في نسختها القادمة لا سيما أن منافسيه على المركزين الثالث والرابع قدموا مستويات مميزة، إذ تخطى فريقا الاتحاد والتعاون نظيرهما الأهلي، فيما اقترب فريقا النصر والاتفاق منه وبفارق بسيط من النقاط.