شكرا لقرائتكم خبر عن الصيعري: الوصول لنصف النهائي نتاج العمل الجماعي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واصل المهاجم محمد الصيعري تألقه مع فريق الفيصلي في الموسم الحالي، إذ نجح في قيادة عنابي سدير للفوز على فريق الباطن بعد أن سجل هدفين رجحتا كفة فريقه في الانتصار بنتيجة اللقاء 2/‏1، والتأهل لنصف النهائي في بطولة كأس الملك للموسم الحالي.

واستطاع الصيعري كسب ثقة المدرب شاموسكا في الاعتماد عليه ضمن خارطة الفريق الكروي الأساسية في المباريات، وساهم مع زملائه في تحقيق النتائج الإيجابية في بطولتي كأس الملك، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من جانبه، أكد النجم محمد الصيعري أنه في قمة سعادته بمساهمته مع زملائه اللاعبين في تحقيق الفوز على فريق الباطن والوصول لدور الأربعة في بطولة كأس الملك، مبينا أن الهدفين اللذين سجلهما في شباك فريق الباطن جاءا نتاج التحضير الفني والنفسي الجيد للمباراة، مبينا أنه وزملاءه اللاعبين حريصون على مواصلة المشوار نحو التأهل لنهائي كأس الملك، والسعي لتحقيق أغلى الكؤوس المحلية في الموسم الحالي.

وأهدى الصيعري الفوز لزميله أحمد أشرف، متمنيا عودته للملاعب مجددا بشكل أقوى بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء الرائد الماضي في الدوري.

وأشاد الصيعري بالعمل الذي تقوم به إدارة الفيصلي برئاسة فهد المدلج والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، مما يؤكد أن الأجواء داخل النادي تشجع على تحقيق الانتصارات والبطولات وتقديمها هدية لمحبي عنابي سدير.