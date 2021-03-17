شكرا لقرائتكم خبر عن سامى الشيشينى: لم يُعرض عليا العمل مع كارتيرون.. وتأهل الزمالك في يد الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامى الشيشينى نجم الزمالك ومدرب أسوان السابق، أنه لم يُعرض عليه العمل مع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك في الفترة الحالية، وفرص الزمالك في التأهل ليست في يده.

وقال سامى الشيشينى في تصريحات مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "لم يتحدث معى أي شخص من مجلس إدارة الزمالك للعمل مع الفرنسي باتريس كارتيرون، وكل من تحدث معى ناس قريبين من الخواجة ولم يكن هناك أي شيء رسمي، ولو حد كلمنى كنت هرفض العمل في كرة القدم وليس الزمالك لأن تجربة أسوان تعبتنى جدا".

وأضاف الشيشينى: "قررت البعد عن التدريب بعد التجربة الصعبة من أسوان، وما تعرضت له في أسوان من الصعب أن يمر به أي مدرب في العالم، وأسوان كان بيعانى بشدة بعد رحيل 6 لاعبين عن الفريق بداية هذا الموسم، بالإضافة لرحيل كريم الطيب لـ بيراميدز بداية الموسم حرم أسوان من مهاجمه الوحيد".

وعن ولاية كارتيرون الأولى: " لاعبو الزمالك كانوا رجالة رغم الصعوبات التي واجهتهم الموسم الماضى، والأزمة كانت تحل بسرعة ومن حق اللاعبين المطالبة بمستحقاتهم ولكن كانوا يفصلون بسرعة وهذا سر النجاح.. وكارتيرون مدرب ممتاز ويجيد التعامل مع اللاعبين، وعنده ميزة حلوة جدا أنه بيستمع لكل اللى شاغلين معاه وبياخد رأيهم وبيمشى مع رأى الأغلبية".

وتابع الشيشينى: "رفضت العمل في الزمالك أكثر من مرة لرغبتي في الاستمرار في عملي كمحلل كروي، نظرا لظروف صحتى التي أعانى هذه الفترة من ارتفاع في ضغط الدم باستمرار".

وعن فرص الزمالك، قال: "الزمالك ما زالت أمامه فرصة ولكن ليست في أيده، عليه الفوز في المباراتين وانتظار نتيجة الترجى ومولودية الجزائر التي ستحسم التأهل من الخروج".