شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى النقاز: الترجى لن يتهاون أمام مولودية الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمدي النقاز، لاعب الترجي التونسي، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام الزمالك واستحق الفوز في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت على استاد القاهرة، أحرز هدف المباراة حمدو الهوني في الدقيقة 72 من عمر المباراة من تسديدة بعيدة المدى، فشل جنش حارس مرمي الزمالك في التصدي لها.

وقال النقاز: "قدمنا مباراة خططية وبدنية كبيرة أمام الزمالك، وأشكر الله على التألق فى مواجهتي الزمالك وصناعة الأهداف، وأتمنى دائماً مساعدة فريقي".

وأضاف النقاز في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس، مع مدحت شلبي: "لن نتهاون أمام تونجيت السنغالي ومولودية الجزائر في آخر مباراتين في مجموعات دوري الأبطال بعد ضمان التأهل".

وقال لاعب الزمالك السابق والترجي الحالي: "الترجي فريق كبير لن يتهاون في المباريات المُقبلة، وسنلعب لأجل الفوز فقط، وأتمنى أن يتأهل معنا الزمالك إلى ربع النهائي، والزمالك فريق كبير، ونجحنا في التأهل إلى دور الثمانية بفضل الفوز عليه مرتين ذهاباً وإياباً، وأتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة، وكذلك أن يصاحبنا التوفيق".

وتعرض فريق الزمالك لخسارة مخيبة للآمال أمام الترجي التونسي بهدف نظيف، وبهذه النتيجة يتصدر الترجى ترتيب المجموعة الرابعة ويتأهل رسميا عقب وصوله للنقطة الـ 10 في جدول الترتيب يليه فريق مولودية الجزائر برصيد 8 نقاط، فيما تتأزم حسابات الزمالك بعدما احتل المركز الثالث برصيد نقطتين فقط من 4 مباريات، ليصبح الزمالك فى حاجة للفوز في المباراتين المقبلتين أمام المولودية وتونجيث السنغالي مع انتظار هدية المولودية أمام الترجي في المباراة الأخيرة.