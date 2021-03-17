شكرا لقرائتكم خبر عن كريم العراقى: مستمر مع المصرى.. والاحتراف بعد أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كريم العراقي، ظهير أيمن المصري، أنه قام بتجديد تعاقده مع الفريق البورسعيدي، موضحا أنه لا صحة لما تردد حول رغبته في الرحيل، خصوصا أنه تلقى عرضاً رسمياً من أحد أندية الدوري البرتغالي.

وقال العراقى في تصريحات تليفزيونية: "عقب مشاركتي مع المنتخب الأوليمبي في كأس الأمم الأفريقية الماضية تلقيت عرضا من البرتغال، وتحدثت مع مجلس إدارة النادي واتفقت على تجديد تعاقدي، وحصلت على وعد بالاحتراف الخارجي حال وصول عرض مناسب عقب أولمبياد طوكيو".

وتابع: "تلقيت اتصالاً هاماً من شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي وطالبني بحسم هذا الملف والتركيز مع النادي المصري، وهو ما حرصت عليه، وأتطلع إلى تحقيق ميدالية خلال أولمبياد طوكيو المقبلة".

وأعلن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدى، برئاسة سمير حلبية، إجراءات تجديد تعاقده مع مدافعه الدولي الأوليمبي كريم العراقي لمدة ثلاثة مواسم اعتبارًا من بداية الموسم المقبل 2022/2021 وحتى نهاية موسم 2024/2023، حيث قام اللاعب بالتوقيع على تعاقده الجديد مع النادي بحضور سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي، ومحمد الخولى نائب رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس عدنان حلبية وحسن عمار وأحمد الشملة وأحمد عوض.

من جهته أبدى اللاعب كريم العراقي سعادته بتجديد تعاقده مع المصري لثلاثة مواسم، مؤكدا أن القلعة الخضراء بجماهيرها العظيمة صاحبة فضل كبير عليه كلاعب من أبناء النادي المصري.

وأكد كريم العراقي فى تصريحات للموقع الرسمي لنادي جاهزيته التامة للدفاع عن ألوان المصري خلال الفترة المقبلة، التى سيبذل فيها الجميع قصارى جهده لتحقيق طموحات جماهير المصرى.