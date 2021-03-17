شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي الاتحاد السكندري يطيران إلى جامايكا للانضمام لمنتخب بلادهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر ثنائي الاتحاد السكندري المدافع داميون لوي نانا والمهاجم روماريو ويليامز، فريقهما، أمس الثلاثاء، في اتجاه بلدهما الأم جامايكا، لتمثيل منتخبهما في الأجندة الدولية المقرر انطلاقها بعد أيام قليلة.

وكان الاتحاد الجامايكى لكرة القدم أرسل خطاباً رسمياً إلى نادى الاتحاد السكندرى، يُشير إلى طلب استدعاء لاعبى الفريق الأول لكرة القدم المهاجم روماريو وليامز والمدافع داميون لوى "نانا"، للانضمام لصفوف منتخب بلادهم الأول جامايكا.

ويخوض اللاعبان مباراتين وديتين مع منتخب بلادهما وفقاً لما تم إرساله من الاتحاد الجامايكى، المباراة الودية الدولية الأولى أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بالنمسا يوم 25 مارس 2021 الجارى، وسوف يتحدد طرف اللقاء الثانى خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشعل فريق الاتحاد السكندري الصراع على المربع الذهبي بعد فوزه على البنك الأهلي، فيما بقى الزمالك مغردا على القمة، مستغلا فارق المباريات المؤجلة للنادي الأهلي.

وحقق الاتحاد السكندري فوزا مهما على البنك الأهلي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

بهذا الفوز ارتقى فريق الاتحاد السكندري للمركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثالث، ليقفز 4 مراكز مرة واحدة، فى المقابل بقى فريق البنك الأهلي في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.