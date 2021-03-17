شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صالح: الأهلى لديه قوة سداسية "هيبة وتاريخ وجماهير وإدارة ولاعبون وجهاز فنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، أسباب فوز الفريق الأحمر على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين عصر الثلاثاء في الكونغو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب محسن صالح عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "كيف تعادل فيتا كلوب مع الأهلي في القاهرة بسبب ظلم تحكيمي وعدم توفيق لاعبي الأهلي، ولماذا خسر بسهولة في ملعبه لأنه تحطم معنويا في القاهرة رغم التعادل الخادع، بعد أن شاهد الفارق الفني الشاسع بينه وبين الأهلي".

وتابع رئيس لجنة التخطيط بالأهلى: "الأهلي لديه قوة سداسية (جماهير - إدارة - لاعبين - جهاز فني - تاريخ - وهيبة)".



محسن صالح

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن عن مضاعفة مكافآت الفوز للاعبي الفريق الأول، تقديرا للمجهود الكبير الذي بذله اللاعبون خلال مباراة فيتا كلوب، التي انتهت بفوز الفريق بثلاثة أهداف نظيفة.

ومن المقرر أن يحصل لاعبو الأهلي علي راحة من التدريبات لمدة خمسة أيام، لالتقاط الأنفاس بعد ضغط المباريات خلال الفترة الماضية، على أن يستأنف الأهلي تدريباته يوم 23 مارس الجاري استعدادا للمرحلة المقبلة.