القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة تعيين حاتم سرور رئيسا للجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة فى المرحلة المقبلة. وكانت اللجنة قررت تكليف حاتم سرور مؤخرا بمنصب مدير إدارة المنتخبات بجانب تولى مسئولية اللجنة الفنية بالجبلاية عقب رحيل محمود سعد المدير الفنى السابق للجبلاية، قبل أن تعفيه اللجنة من هذه المناصب وتكلفه برئاسة لجنة شئون اللاعبين.

وفى سياق متصل دعا الاتحاد المصري لكرة القدم أندية القسم الأول لاجتماع في الواحدة ظهر اليوم الأربعاء لتبادل الرأى حول سبل تخفيف ضغط المباريات على الأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، خاصة التي تمثل الكرة المصرية في البطولات الخارجية والتي ظهر على أداء لاعبيها الإجهاد تبعا لذلك، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الأمور تهم الأندية.

كما سيقدم اتحاد الكرة مقترحا على الأندية بضغط المباريات وإنهائه في يوليو وخوض المباريات في شهر يوليو بدون لاعبي المنتخب الأوليمبي وإنهاء الدوري في يوليو أو أغسطس على أقصى تقدير.

وقال اتحاد الكرة في بيان له: "الاتحاد المصرى، إذ يدعو الأندية لهذا الاجتماع يضع مصلحة الكرة المصرية ومنتخباتها الوطنية وأنديتها ومسابقاته المحلية في عين الاعتبار في ظل موسم أجبرت ظروف تفشي فيروس كورونا في العالم كل الأطراف أن تعيش ظرفًا استثنائيًا من انتهاء الموسم الماضي في وقت متأخر جدا وانطلاق الموسم الجديد في شهر ديسمبر الماضي بعد أيام من ختام الموسم المنقضي، وذلك لأول مرة في تاريخ الدوري المصري".

وأضاف البيان: "نظرا لأن الارتباطات الدولية للمنتخبات الوطنية على المستويين الأول والأولمبي سارية فإن ذلك كله يضعنا أمام مسئولية كبيرة يجب الترابط معها للحفاظ على مقدرات الكرة المصرية محليا وخارجيا وبشكل يضمن مصالح كل أطرافها ويرضي طموحات جماهيرها".