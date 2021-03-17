شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يحلل أداء لاعبى الزمالك للبدلاء من المدرجات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دارت مناقشات تحليلية بين محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك وزملائه البدلاء من المدرجات قبل نزوله بديلا في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتى أقيمت على استاد القاهرة، وانتهت بفوز الترجي بهدف حمدو الهوني في الدقيقة 72 من عمر المباراة من تسديدة بعيدة المدى، فشل جنش حارس مرمي الزمالك في التصدي لها.

وتعرض فريق الزمالك لخسارة مخيبة للآمال أمام الترجي التونسي بهدف نظيف، وبهذة النتيجة يتصدر الترجى ترتيب المجموعة الرابعة ويتأهل رسميا عقب وصوله للنقطة الـ 10 في جدول الترتيب، يليه فريق مولودية الجزائر برصيد 8 نقاط، فيما تتأزم حسابات الزمالك بعدما احتل المركز الثالث برصيد نقطتين فقط من 4 مباريات، ليصبح الزمالك فى حاجة للفوز في المباراتين المقبلتين أمام المولودية وتونجيث السنغالي مع انتظار هدية المولودية أمام الترجي في المباراة الأخيرة.

شيكابالا من مواليد 5 مارس 1986، تدرّج فى فرق الناشئين بالزمالك، وانضم للفريق الأول وكان عمره 15 عامًا و8 أشهر فقط، وفاز مع الأبيض ببطولتى دورى 2003 و2004، و4 بطولات كأس مصر 2008 و2013 و2016 و2019، وكأس السوبر الأفريقى 2003 و2020، وفاز بكأس السوبر المحلى 2020.

ومع منتخب مصر فاز ببطولة كأس العالم العسكرية 2007 وكأس الأمم الأفريقية 2010، ودورة حوض وادى النيل 2011، وتعتبر جماهير الزمالك، "شيكا" ساحرها الأسمر ، وصاحب اللمسات المهارية الرائعة.