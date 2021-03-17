الشيشيني يعلن أسباب رفضه الانضمام لجهاز كارتيرون في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن سامي الشيشيني، المدرب السابق للزمالك، أسباب رفضه الانضمام للجهاز الفني الجديد للفريق الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، مشيرا إلى أنه لا يريد العودة للتدريب في الوقت الحالي.

وقال الشيشيني، في ضيافة برنامج "ملعب ON TIME" عبر قناة "أون تايم سبورتس": "لم يتواصل معي أحد من مجلس الإدارة بشكل رسمي للعودة للعمل في الجهاز الفني لباتريس كارتيرون".

وأضاف: "وكيله حازم فتوح وأفراد مقربة من كارتيرون هم الذين تحدثوا معي، واعتذرت لأنني لا أريد العمل في مجال كرة القدم في الوقت الحالي وليس نادي الزمالك".

وتابع: "كنت سأعتذر أيضا لو كان تحدث معي أي مسؤول من مجلس إدارة الزمالك، لكن لم يتواصل معي أي فرد من مسؤولي الزمالك الحاليين للانضمام للجهاز الفني الجديد لكارتيرون".

وأكمل: "قررت البعد عن التدريب بعد التجربة الصعبة مع أسوان، ما تعرضت له في أسوان من الصعب أن يمر به أي مدرب في العالم، كما أن رحيل كريم الطيب تسبب لنا في متاعب عديدة".

وأتم سامي الشيشيني قائلا: "كنت أتقاضى مرتبا لا يليق بي في نادي الزمالك، عملت كمدرب وليس كمدرب عام، هناك مَن يقول لا تتحدث عن الفلوس لكني سأتحدث لأن هذا حقي".