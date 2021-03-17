كريم العراقي: وقعت على "بياض" للمصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال كريم العراقي لاعب فريق المصري البورسعيدي، إنه وقع على عقود تمديد تعاقده مع ناديه "على بياض".

وأضاف العراقي، خلال مداخلة ببرنامج الماتش على فضائية صدى البلد:"لايوجد شرط جزائي في عقدي ولكنني تلقيت وعودًا بالسماح لي بالاحتراف إذا جاء عرضًا جيدًا".

وأشار لاعب فريق المصري البورسعيدي، إلى أن كل الأمور الخاصة بتمديد تعاقده مع فريقه قد انتهت وطالبه مسؤولين النادي بالتركيز للمشاركة خلال الفترة المقبلة مع الفريق.

وأتم العراقي تصريحاته بالتنويه إلى أن المدير الفني للمنتخب الأولمبي شوقي غريب، كان يتدخل في أمور تمديد تعاقده بصورة معينة:"لاعبو المنتخب الأولمبي أسرة واحدة".

وكان المصري قد أعلن في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الثلاثاء، تمديد تعاقده مع كريم العراقي لمدة موسمين بخلاف الموسم المتبقي في عقده.