ميدو يطلق قذائفه لإدارة الزمالك: هذا عقاب من الله.. وأطلب تدخل وزير الرياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

انتقد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، اللجنة المؤقتة لإدارة النادي، بعد خسارة الفريق الأبيض أمام الترجي التونسي في الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن ذلك عقاب من الله.

وتعقد موقف الزمالك بشكل كبير بعد الخسارة أمام الترجي بهدف نظيف، حيث تجمد رصيد الفريق الأبيض عند نقطتين ليظل في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة للبطولة القارية.

وقال ميدو، في برنامجه "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار": "المشاكل خارج الملعب تنتقل إلى داخل الملعب، لن يستطيع أي لاعب في العالم الفصل بين تلك الأمور".

وأضاف: "قرارات إدارية خاطئة، رحيل مدرب كان يؤدي جيدا في وقت غريب جدا، من أجل استقطاب مدرب آخر لا أستطيع توجيه اللوم إليه".

وتابع: "من الناحية الإدارية فيما يخص كرة القدم، تم فعل كل شيء بشكل خاطئ حتى يفشل موسم الزمالك، بداية من السماح برحيل مصطفى محمد، مرورا بصرف أمواله بشكل خاطئ وعدم إدارة تجديد عقود اللاعبين بشكل مناسب، حتى رحيل مدرب واستقطاب مدير فني 80% من جماهير الزمالك لم تكن راضية عن عودته".

وشدد: "كان سيكون من الظلم لكرة القدم أن الزمالك يحقق الفوز في مباراة الترجي، كان ذلك عقاب من الله، إدارة الزمالك فعلت كل شيء عشان ربنا يعاقبها".

وأكمل: "لا أفهم حتي الآن سبب رحيل باتشيكو في هذا التوقيت قبل المباراة الأهم، وكارتيرون لن يتحمل أي مسؤولية في حال خروج الفريق من دوري أبطال افريقيا".

وتابع: "الترجي قدم مباراة كرة قدم محترمة والزمالك لم يستطع مجاراته، ويجب أن يتدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة للتحقيق مع اللجنة المسؤولة عن إدارة الزمالك وكيفية إدارتها لشؤون فريق كرة القدم".

وواصل: "كارتيرون رحل من الزمالك بسبب الأموال وليس بسبب مشاكل مع مرتضي منصور، (متضحكوش علينا)، وكذلك لم يضحي من أجل العودة للزمالك كما يقول وكيله، لأن التعاون كان يرغب في رحيله".

وأتم قائلا: "رحيل باتشيكو في هذا التوقيت، واختيار بدائل مصطفي محمد، واتخاذ تلك القرارات دون العودة لخبراء كرة قدم يعتبر جرائم كروية، الزمالك باع مصطفي محمد وتعاقد مع لاعبين، أحدهما لا يحق له المشاركة في إفريقيا، والثاني أصغر لاعب في الفريق أفضل منه".