النقاز: الترجي لن يتهاون.. وأتمنى تأهل الزمالك معنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

نفى حمدي النقاز الظهير الأيمن لفريق الترجي التونسي إمكانية تهاون فريقه أمام توينجيت السنغالي ومولودية الجزائر في أخر مباراتين في مجموعات دوري الأبطال بعد ضمان التأهل.

وتأهل الترجي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الزمالك ذهاباً وإياباً ليصل إلى النقطة العاشرة، بينما ظل الزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين وبفارق 6 نقاط عن مولودية الجزائر الثاني.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" قال النقاز :"الترجي فريق كبير لن يتهاون في المباريات المُقبلة، وسنلعب لأجل الفوز فقط، وأتمنى أن يتأهل معنا الزمالك إلى ربع النهائي".

وأضاف النقاز :"الزمالك فريق كبير، ونجحنا في التأهل إلى دور الثمانية بفضل الفوز عليه مرتين ذهاباً وإياباً، وأتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة، وكذلك أن يصاحبنا التوفيق".

وأنهى لاعب الزمالك السابق :"قدمنا مباراة خططية وبدنية كبيرة أمام الزمالك، وأشكر الله على التألق في مواجهتي الزمالك وصناعة الأهداف، وأتمنى دائماً مساعدة فريقي".