الزمالك يسقط للمرة السابعة في ملعبه بدوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

في إستاد القاهرة، جاءت خسارة الزمالك أمام الترجي التونسي لتكون السابعة في تاريخه بدوري أبطال إفريقيا على ملعبه.

وخسر الزمالك بهدف دون مقابل أمام الترجي في الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري الأبطال، ليتعقد موقفه بشكل كبير في المسابقة.

ورفع الترجي رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب ليبلغ ربع النهائي، فيما تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين في المركز الثالث.

وأصبحت هذه الهزيمة الأولى للزمالك على ملعبه أمام الترجي، بعد خمس مواجهات سابقة لم يعرف خلالها الأبيض طعم الخسارة (3 انتصارت وتعادلان).

وصيف النسخة الماضية من البطولة القارية الأغلى في القارة السمراء تلقى الهزيمة السابعة على ملعبه بدوري الأبطال بعد السقوط أمام الترجي في القاهرة.

الخسارة الأولى للزمالك على ملعبه بدوري الأبطال كانت أمام الأهلي في ملعب الكلية الحربية يوم 25 سبتمبر 2005 بذهاب الدور نصف النهائي (1-2).

كان ذلك بعدما ظل الزمالك حتى عام 2005 بدون هزيمة على ملعبه.

وجاءت الخسارة الثانية للزمالك بدوري الأبطال أمام الأهلي أيضاً بنتيجة (0-1)، ولكن بالجولة الثانية لمرحلة المجموعات في نسخة 2012 بهدف دون رد.

ولم ينتظر الزمالك طويلاً ما بين الخسارتين الثانية والثالثة بملعبه بدوري الأبطال، حيث خسر أمام مازيمبي الكونغولي في الجولة الرابعة (1-2)، علماً بأنه كان قد خسر أمامه في الجولة الثالثة.

وتلقى الزمالك الخسارة الرابعة بملعبه في دوري الأبطال أمام فيتا كلوب الكونغولي (0-1) في الجولة الخامسة من دور المجموعات لنسخة 2014.

الهزيمة الخامسة للزمالك في مصر تحققت في نسخة 2016 بعدما خسر الفريق أمام صنداونز الجنوب إفريقي بنتيجة (1-2) في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وكان سيناريو الهزيمة السادسة للزمالك في مصر هو الأسوأ للفريق الأبيض بعد سقوطه أمام الأهلي في المباراة النهائية للنسخة الماضية بنتيجة (1-2) ليخسر اللقب بعد مشوار استثنائي.

وفي 16 مارس 2021، تحققت الهزيمة السابعة للزمالك في ملعبه بدوري الأبطال على يد الترجي مساء اليوم الثلاثاء، لتنتظر جماهيره طريقا واحدا لتحقيق معجزة التأهل إلى ربع النهائي (طالع التفاصيل).