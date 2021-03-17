مدرب الترجي يتحدث عن فوزه على الزمالك بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أشاد معين الشعباني المدير الفني لنادي الترجي الرياضي التونسي، بلاعبه حمدي الهوني، وأشار الى أن فريقه نجح في استغلال نقاط قوته أمام الزمالك.

ونجح الترجي في الفوز على الزمالك بهدف نظيف في مباراة الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا، ليضمن التأهل لربع النهائي.

وقال الشعباني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة "الحمد لله، حققنا الفوز في مباراة صعبة أمام فريق كبير بحجم الزمالك".

وتابع "أشكر جميع اللاعبين على الفوز والشكل الذي ظهروا به خلال مباراة الزمالك، مستوى بدني وفني رائع للغاية".

وشدد "سنلعب المباريات المقبلة من أجل الفوز".

واستمر "الترجي واجه فريق قوي سواء في ملعب رادس أو القاهرة، لا يوجد فرق بين المباراتين، الزمالك يمتلك لاعبين كبار ومميزين ومهاريين، نجحنا في اللعب على نقاط قوتنا".

وأكمل "أحمد عيد مدافع جيد ويمتلك إمكانيات ممتازة، لكن الهوني لاعب كبير".

وأشار "نلعب على الفوز دائماً في أي مباراة، واجهنا الزمالك 5 مرات في أخر عامين، فزنا في 3 مناسبات وخسرنا في مباراتين".

واختتم "العامل النفسي بالطبع بعد خروجنا على يد الزمالك الموسم الماضي كان من الممكن أن يكون له دور في تلك المباراة".