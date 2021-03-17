كارتيرون: سنقاتل للنهاية.. الزمالك لم يقدم نصف مستواه أمام الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

علق باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك على خسارة فريقه بهدف نظيف على ستاد القاهرة أمام الترجي التونسي واقتراب وصيف النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا من الخروج المبكر.

كارتيرون قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "الأمور النفسية والذهنية قادرة على منح اللاعبين قوة كبيرة في الملعب، الفوز بالدوري ممكن، لكن في دوري أبطال أفريقيا الأمور تختلف".

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة خلف الترجي (10 نقاط) ومولودية الجزائر (8 نقاط)، حيث حصل الفريق الأبيض على نقطتين فقط، بفارق نقطة عن تيونجيت السنغالي المتذيل.

وأضاف كارتيرون: "الزمالك لم يكن مستعدًا على المستوى النفسي والبدني، وفي الفترة المقبلة سيكون أمامنا عمل كبير، مباريات الدوري خادعة، ولقاء الترجي جاء في ظروف صعبة".

وتابع المدرب الفرنسي: "سنقاتل حتى النهاية، وسنحاول الاستفادة من الفرص المتاحة في دوري الأبطال، بنشرقي شارك مهاجمًا، مثلما كان يلعب مع الوداد قبل ذلك، ولم أقم بتغييرات عشوائية في الفريق".

وأنهى كارتيرون: "وجدت الفريق في حالة بدنية سيئة، وكذلك على المستوى النفسي، فور عودتي لتدريب الفريق، أحتاج وقتًا أكبر للعمل مع اللاعبين الذين لم يقدموا نصف مستواهم".