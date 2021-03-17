رسائل نارية من هيثم فاروق بعد خسارة الزمالك أمام الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب هيثم فاروق، نجم الزمالك السابق، عن أسفه بخسارة الفريق الأبيض أمام الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن قرار رحيل المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو كان خاطئًا.

وتعقد موقف الزمالك بشكل كبير بعد الخسارة أمام الترجي بهدف نظيف، حيث تجمد رصيد الفريق الأبيض عند نقطتين ليظل في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة للبطولة القارية.

وقال فاروق في تحليله للمباراة: "نادي تم حل مجلس إدارته ويديره مجلس مؤقت، جميع أندية العالم تفاوض لاعبيه، لا توجد أي نقطة مضيئة باستثناء المدير الفني، فحتى نقضي على كل شيء تقرر رحيل المدرب".

وأضاف: "لاعبو الزمالك لا يستحقون كلمة (هارد لك)، بعض الأندية تفاوض لاعبي الزمالك، أتمنى أن تنجح تلك المفاوضات لأنهم (جابوا آخرهم)، لا أخلاق ولا كرة قدم".

وتابع: "أسوأ نسخة رأيتها للاعبي الزمالك، اللاعيبة كانت مختفية وكانت ترتدي طاقية الإخفاء حرفيا ولم تحضر إلى المباراة، المشكلة في رد الفعل، كانوا مستسلمين للغاية".

وأوضح: "باتشيكو كان يقوم بإيصالك إلى المرمى، لكن اليوم مع كارتيرون لا فرص ولا تسجيل، حتى التغييرات لم تنجح، لم يظهر أي لاعب بـ20% من مستواه".

وأكد: "الترجي كان سيلام لو لم يفز، البعض يتحدث عن الأمل لكن خلاص الموضوع منتهي، استحالة تكسب مولودية الجزائر بهذا الأداء، أنت تحتاج إلى معجزة لن تحدث، ما يحدث عبث وأداء هذلي".

وواصل: "أتحدث بناء على الأداء الذي رأيته اليوم، لو لديك أمل في التأهل بالفوز في المباراتين المتبقيتين كنت سأقول أن الفرصة لا تزال قائمة حسابيًا، لكن الأمل الآن بأقدام الفرق الأخرى منطقيًا".

وشدد: "كيف تضمن أن كارتيرون لن يتركك مرة أخرى في حال التأهل بدفع الشرط الجزائي؟".

واستمر: "من أسوأ المباريات التي رأيتها للزمالك، وحزين لأنني جئت لحضور استديو تحليلي لمباراة لعبها الزمالك بهذا الشكل، لا أجد نقطة إيجابية واحدة، الوحيد اللي تعبان هو جمهور الزمالك لأنه الطرف الأنقى".

وأتم هيثم فاروق قائلا: "مشكلة الزمالك هي أبناء ورجال الزمالك، هم الذين يؤذون النادي، لك الله يا زمالك".