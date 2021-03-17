"بشكل شرس".. جماهير الزمالك تهاجم اللاعبين بعد الخسارة من الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

هاجمت جماهير نادي الزمالك المتواجدة في ستاد القاهرة الدولي، لاعبي فريقها بعد الخسارة من الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض الزمالك للخسارة بهدف نظيف على يد الترجي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأفاد مراسل "الخليج 365"، أن الجماهير المتواجدة في مدرجات ستاد القاهرة، هاجمت لاعبي الفريق بشكل شرس بعد تعرضهم للخسارة، وخرج لاعبو الفريق الأبيض من الملعب دون التحدث مع بعضهما البعض.

بينما سيطرت حالة من الفرحة والاحتفالات على لاعبي الترجي بعد حسم تأهلهم إلى دور ربع النهائي من البطولة، وذلك أثناء خروجهم من أرض الملعب.

وتأزم موقف الزمالك في التأهل إلى الدور المقبل بالبطولة الأفريقية، بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، ويحتل الترجي الصدارة بـ10 نقاط، ومولودية الجزائر يأتي ثانياً برصيد 8 نقاط، ويتذيل تيونجيت الترتيب برصيد نقطة.