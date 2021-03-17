الامارات | «أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو» تنطلق 6 أبريل برعاية محمد بن زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو» تنطلق 6 أبريل برعاية محمد بن زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد اتحاد الجوجيتسو، في بيان صحافي أمس، أن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، بدورتها الثانية عشرة، ستقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال الفترة من 6 إلى 9 أبريل المقبل، في صالة جوجيتسو أرينا، بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة أبرز اللاعبين المصنفين في العالم بمختلف الفئات، وسط إجراءات صحية احترازية دقيقة، تستجيب لكل التدابير الوقائية، حفاظاً على سلامة اللاعبين والأطقم التدريبية والتنظيمية.

من جانبه، أكد رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، عبدالمنعم الهاشمي، أن رؤية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لقطاع الرياضة بشكل عام، ورياضة الجوجيتسو على وجه التحديد، وراء كل الإنجازات التي حققها الاتحاد ولاعبوه على كل المستويات، سواء فنية أو إدارية أو تنظيمية، بما أسهم في ارتقاء مكانة العاصمة أبوظبي، لتصبح أكبر مطور لتلك الرياضة في العالم.

تبدأ فعاليات البطولة بمنافسات فئة الشباب يوم 6 أبريل، وتقام منافسات فئة الأساتذة في اليوم التالي 7 أبريل، أما منافسات فئة المحترفين فتبدأ يوم 8 أبريل، وتستكمل يوم 9 أبريل، وهو اليوم الختامي للبطولة.

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