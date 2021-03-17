الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبطال أوروبا
البايرن - لاتسيو 00:00
تشلسي - أتلتيكو 00:00
إشبيلية - إلتشي 22:00
كأس الاتحاد الإفريقي
ستارز - شبيبة القبائل 17:00
كوتون سبور - نهضة بركان 17:00
نكانا - الرجاء 20:00
أهلي بنغازي - وفاق سطيف 23:00
تورينو - ساسولو 18:00
الدوري السوري
الوحدة - الطليعة 16:00
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