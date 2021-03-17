الامارات | «الانضباط» ترفض شكوى الفجيرة ضد حكم مباراة الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن «الانضباط» ترفض شكوى الفجيرة ضد حكم مباراة الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، أمس، رفض الشكوى المقدمة من شركة الفجيرة لكرة القدم، ضد حكم مباراة الوصل في دوري الخليج العربي، وكذلك ضد حكم الفيديو، وحكم الفيديو المساعد، ولجنة الحكام باتحاد الكرة.

وقررت اللجنة، بإجماع الآراء، قبول الشكوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وإلزام الشاكي بالرسوم والمصروفات. وفرضت «الانضباط» أيضاً غرامة مالية على الفجيرة، بقيمة 30 ألف درهم لحصول لاعبيه على ستة إنذارات في مباراة واحدة بدوري الخليج العربي (تحت 21 عاماً).

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أمس، عن بُعد، برئاسة المستشار، سعيد الحوطي. وقررت كذلك تغريم نادي دبا 10 آلاف درهم، لعدم التزامه بإرسال الموقف اليومي للإصابات.

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